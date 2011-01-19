Создан природный заказник для кудрявых пеликанов
№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
С целью сохранения мест гнездования, путей миграции и среды обитания редких видов животных постановлением правительства Ставропольского края образован государственный природный заказник краевого значения «Маныч-Гудило». Об этом «АН» сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья.
Заказник организован в дельте реки Дунды. Площадь – более 4160 га. На территории заказника находятся места длительных остановок многих редких видов птиц, таких как краснозобая казарка, пискулька, розовый и кудрявый пеликаны.
Территория заказника уже поделена на четыре функциональные зоны. В первой зоне площадью 189 га предусмотрен полный запрет на охоту, в остальных – разрешена охота на водоплавающую дичь и пушного зверя.
– С созданием природного заказника «Маныч-Гудило» усиливается государственный контроль за проведением охоты, – отметили в пресс-службе, – появляется возможность оперативно регулировать сроки охоты, охотничью нагрузку, а также устанавливать ограничения на проведение весенней охоты.
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