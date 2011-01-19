//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

Фото-диагноз

№ 2(243) от 20.01.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Фото-диагноз

Член «Единой России» известная балерина А. Волочкова опубликовала свои фото, на которых полностью обнажена. Кое-кто расценил этот факт как начало предвыборной кампании партии власти. Мы попросили дать свои комментарии однопартийцев Анастасии Юрьевны в Госдуме.

Татьяна Яковлева – первый зампред фракции «Единая Россия»:

– Реакция – самая отрицательная, какой бы красивой ни была Анастасия Волочкова. Она уже не столько балерина, сколько просто медийный персонаж. Подогревать к себе интерес средств массовой информации – это для нее жизненная необходимость. Без скандального пиара публика быстро забывает звезд, которые к тому же в своем творчестве давно не продвигаются. Видимо, на этот раз Анастасия Волочкова не стала ждать милостей от внимательных папарацци, а решила все взять в свои руки. И стала сама инициатором нового скандала с откровенными фото. О художественных достоинствах данных фотографий не берусь судить, но претензии на фотоискусство в этих работах очевидны.

Светлана Журова (ЕР) – зампред Госдумы:

– Это и пиар, и протест. Видимо, Настя испытывает недостаток общественного внимания, и в ее жизни что-то складывается не так, как ей хотелось бы. Что касается ее партийной принадлежности, то всех членов «Единой России» по всей стране не отловишь и пальцем не пригрозишь… Я лично ее не осуждаю, хотя в общем считаю, что человек, достигший высокого уровня публичности, такие вещи делать не должен. И сама не разделась бы даже за 20 миллионов долларов.

Владимир Груздев (ЕР) – 1-й зампред комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству:

– Комментировать поведение женщины, не совершившей уголовное преступление, не считаю нужным…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Общество

На Кавказ снова могут отправить «срочников»

На Кавказ снова могут отправить «срочников»

В следующую командировку на Кавказ могут быть направлены солдаты срочной службы. Из подразделений спецназа Росгвардии бегут контрактники. Теперь там острая нехватка бойцов.

//Общество

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение

Пилот авиакомпании «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет А321 в кукурузное поле в Подмосковье, согласился посетить космодром Байконур 25 сентября, чтобы увидеть запуск космического корабля.

//В мире

В армии ЛНР назвали признаки желания Киева развязать полноценную войну в Донбассе

В армии ЛНР назвали признаки желания Киева развязать полноценную войну в Донбассе

Украинские власти не оставили намерений возобновить полноценную войну на востоке страны. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

//новости партнеров

//В мире

Американские военные совершат наблюдательный полет над Россией

Американские военные совершат наблюдательный полет над Россией

Американские военные совершат наблюдательный полет над территорией Российской Федерации с 19 по 24 августа, а специалисты из РФ – над территорией Соединенного Королевства в период с 19 по 23 августа.

//В мире

В сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

В сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

В сети утром в понедельник, 19 августа, появилось видео, на котором запечатлены учебные полеты в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Чем опасна для России торговая война США с Китаем

Чем опасна для России торговая война США с Китаем

Дядя Дональд превзошёл сам себя, объявив о 10% повышении пошлин на китайские товары стоимостью в 300 млрд $ на следующий день после решения ФРС США по ставке.

//Общество

Минпросвещения РФ рекомендует ограничить использование мобильных телефонов детям в школах

Минпросвещения РФ рекомендует ограничить использование мобильных телефонов детям в школах

Минпросвещения рекомендует региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Академия образования подготовили рекомендации.

//Здоровье

Четыре сигнала человеческого организма о поражении печени перечислили медики

Четыре сигнала человеческого организма о поражении печени перечислили медики

Специалисты в области медицины обозначили симптомы, которые свидетельствуют о поражении печени. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Экономика

Украина оказалась крупнейшим должником России

Украина оказалась крупнейшим должником России

Официальный Киев на втором месте после Белоруссии в списке должников. Агентство РБК составило топ-5 стран, задолжавших России.

//Новости партнеров

//В мире

Переговоры Зеленского и Нетаньяху начались в Киеве

Переговоры Зеленского и Нетаньяху начались в Киеве

Утром в понедельник, 19 августа, в Киеве начались переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее сегодня израильский политик прибыл на Украину.

//Происшествия

Родственница подростка, расправившегося с семьей, назвала возможную причину трагедии

Родственница подростка, расправившегося с семьей, назвала возможную причину трагедии

Родственница подростка, расправившегося со своей семьей в Ульяновской области, рассказала о возможных причинах трагедии. Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 19 августа, в селе Патрикеево.

//Новости СМИ2

//Спорт

Светлана Кузнецова проиграла в финале теннисного турнира в США, но вернулась в первую сотню WTA

Светлана Кузнецова проиграла в финале теннисного турнира в США, но вернулась в первую сотню WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла победить американку Мэдисон Киз в финальном матче турнира в Цинциннати (США). После этого турнира россиянка вернулась в первую сотню рейтинга WTA.

//В мире

Видео ракетного удара ВСУ по позициям ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

Видео ракетного удара ВСУ по позициям ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

В интернете опубликовали видео ракетного удара Вооруженных сил Украины по двум позициям ополчения Донбасса. Ролик появился на YouTube-канале избранного в Верховную Раду волонтера Юрия Мысягина.

//Происшествия

В Саратове детский паровозик сбил пятилетнего мальчика

В Саратове детский паровозик сбил пятилетнего мальчика

На одном из бульваров Саратова детский паровозик сбил пятилетнего мальчика. Соответствующую информацию утром в понедельник, 19 августа, предоставили в управлении СК РФ по Саратовской области.

//Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала в сети старшую и младшую дочерей

Актриса Екатерина Климова показала в сети старшую и младшую дочерей

Екатерина Климова - многодетная мама, умница и красавица. Ее старшей дочери Лизе, рожденной в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, 16 лет. Младшей Бэлле, с отцом которой Гелой Месхи она недавно развелась, 4.

//Непознанное

Астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которых ждет успех в сентябре

Астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которых ждет успех в сентябре

Людей, которые рождены под знаками Водолея, Рака и Весов, ждет успех в сентябре 2019 года. Об этом рассказывается в составленном астрологом Павлом Глобой гороскопе, который появился в интернете.

//Шоу-бизнес

46-летняя Юлия Высоцкая продемонстрировала идеальную фигуру на отдыхе во Франции

46-летняя Юлия Высоцкая продемонстрировала идеальную фигуру на отдыхе во Франции

46-летняя актриса Юлия Высоцкая продемонстрировала идеальную фигуру в коротком топе и шортах. В настоящий момент артистка отдыхает со своим супругом Андреем Кончаловским на побережье Франции.

//Новости партнеров

//В мире

В Польше хотят больше репараций от Германии за войну

В Польше хотят больше репараций от Германии за войну

Официальная Варшава недовольна компенсациями, которые она получила от Берлина за Вторую Мировую войну. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чаптович. Его слова цитирует Deutsche welle.

//Спорт

16-летний Эдуардо Камавинга - очередной вундеркинд французской Лиги 1

16-летний Эдуардо Камавинга - очередной вундеркинд французской Лиги 1

В матче «Ренн» - ПСЖ (2:1) лучшим на поле был шестнадцатилетний опорный полузащитник хозяев поля Эдуардо Камавинга. Событие для еженедельника «Аргумента недели» комментирует специальный корреспондент издания во Франции Василий Комаров.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева почти 30 лет восхищает поклонников одним хитом

Наташа Королева почти 30 лет восхищает поклонников одним хитом

Наташа Королева опубликовала видеозапись исполнения песни "Желтые тюльпаны". Эта песня, написанная для Наташи Игорем Николаевым и Сергеем Сигаревым, была хитом 90-х и до сих пор радует поклонников звезды.

//Происшествия

Храм ограбили на северо-западе Москвы

Храм ограбили на северо-западе Москвы

Утром в понедельник, 19 августа, стало известно, что неизвестные ограбили храм на северо-западе Москвы. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

//Происшествия

Жительница Петербурга пять дней не показывала врачам ребенка с серьезными травмами головы

Жительница Петербурга пять дней не показывала врачам ребенка с серьезными травмами головы

Жительница Санкт-Петербурга в течение пяти дней не показывала врачам двухмесячного ребенка с серьезными травмами головы. Полиция выясняет обстоятельства получения малышом черепно-мозговых травм.

//В мире

СМИ: супруга Нетаньяху устроила скандал в самолете, летевшем в Киев

СМИ: супруга Нетаньяху устроила скандал в самолете, летевшем в Киев

В понедельник утром, 19 августа, в СМИ появилась информация о том, что супруга израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете, который направлялся в Киев.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
3

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение
4

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна
5

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры