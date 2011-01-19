Фото-диагноз

Член «Единой России» известная балерина А. Волочкова опубликовала свои фото, на которых полностью обнажена. Кое-кто расценил этот факт как начало предвыборной кампании партии власти. Мы попросили дать свои комментарии однопартийцев Анастасии Юрьевны в Госдуме.

Татьяна Яковлева – первый зампред фракции «Единая Россия»:

– Реакция – самая отрицательная, какой бы красивой ни была Анастасия Волочкова. Она уже не столько балерина, сколько просто медийный персонаж. Подогревать к себе интерес средств массовой информации – это для нее жизненная необходимость. Без скандального пиара публика быстро забывает звезд, которые к тому же в своем творчестве давно не продвигаются. Видимо, на этот раз Анастасия Волочкова не стала ждать милостей от внимательных папарацци, а решила все взять в свои руки. И стала сама инициатором нового скандала с откровенными фото. О художественных достоинствах данных фотографий не берусь судить, но претензии на фотоискусство в этих работах очевидны.

Светлана Журова (ЕР) – зампред Госдумы:

– Это и пиар, и протест. Видимо, Настя испытывает недостаток общественного внимания, и в ее жизни что-то складывается не так, как ей хотелось бы. Что касается ее партийной принадлежности, то всех членов «Единой России» по всей стране не отловишь и пальцем не пригрозишь… Я лично ее не осуждаю, хотя в общем считаю, что человек, достигший высокого уровня публичности, такие вещи делать не должен. И сама не разделась бы даже за 20 миллионов долларов.

Владимир Груздев (ЕР) – 1-й зампред комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству:

– Комментировать поведение женщины, не совершившей уголовное преступление, не считаю нужным…