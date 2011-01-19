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Пора снять «пальчики» и получить удовольствие

№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Пора снять «пальчики» и получить удовольствие

Сотрудники российских силовых структур срочно сдают отпечатки пальцев. Приказ об этом недавно  подписан главами 14 федеральных ведомств и с нового года вступил в силу.

В первую очередь дактилоскопия обязательна для сотрудников следующих министерств: внутренних дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, а также транспорта. Под этот приказ подпадают работники Федеральной миграционной службы, таможенники, судебные приставы, персонал Федеральной службы исполнения наказаний, Ространснадзора и Росавиации.

Конечно, отпечатки пальцев возьмут у сотрудников ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, налоговиков. Причем не только у действующих, но даже у уже уволенных.

Специальная картотека дактилоскопических карт будет находиться в МВД России. Собственные банки отпечатков пальцев будут также вести ФСБ, СВР, ФСО, ФСКН и ФНС. Информация об отпечатках пальцев будет храниться до достижения 80-летия человека или до установления факта его смерти.

Исполняющий обязанности главы Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предлагает на силовиках не останавливаться. Он выдвинул идею ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию для всех россиян.

Он подчеркнул, что речь не идет об «унизительной процедуре, как это делается по старинке». По словам Бастрыкина, сегодня существуют современные электронные средства снятия отпечатков пальцев, которые не требуют традиционной краски.

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