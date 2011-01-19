В США скоро не будет ни папы, ни мамы

Не так давно «АН» сообщали о том, что в последнее время Совет Европы озаботился борьбой с сексизмом – дискриминацией человека по признаку пола. Европейцы всерьез обсуждают планы об отказе от так называемого сексистского языка.

В столице Швейцарии Берне в официальном обращении уже употребляются только гендерно-нейтральные термины. Вместо слов «мать» и «отец» там принято теперь говорить «родитель» или «родители».

И вот эта история получила продолжение. Идея успешно пересекла Атлантический океан и нашла применение в США. Как сообщают из Вашингтона, с февраля этого года в стандартной форме заявлений на получение паспорта будут внесены небольшие изменения. В графе о родителях слова «отец» и «мать» будут заменены на «родитель 1» и «родитель 2».

На подобный шаг американцев заставили пойти гомосексуальные семьи, усыновляющие детей. В последнее время их становится все больше и больше. При получении документов дети из подобных семей сталкиваются с трудностями – им непонятно, кого из родителей записывать папой, а кого мамой. Так что теперь детям будет гарантировано нейтральное обозначение пола родителей.

Это решение американских властей уже горячо приветствовали различные организации гомосексуалистов и лесбиянок. По их мнению, существовавшей ранее дискриминации положен решительный конец.