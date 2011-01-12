Россия наложила лапки на Азию

Отечественные птицефабрики захватывают мировой рынок куриных когтей и лапок. Через несколько лет они собираются экспортировать до 100 тыс. т этого продукта в год.

В России куриные лапки – отходы бройлерного производства. Зато в Китае и Вьетнаме они известный деликатес. Там из лапок делают несколько тысяч блюд: их добавляют в супы для наваристости, жарят в меду и пекут, нафаршировав грибами.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2008 г. лапки экспортировала только одна российская птицефабрика. Она поставляла во Вьетнам 300 т этого деликатеса. Остальной товар азиатские страны закупали в США.

Но в 2009 г. неожиданно разразилась торговая война – Китай ввел запрет на ввоз американской курятины. В Азии начался дефицит, и сразу же выяснилось, что его вполне способны устранить отечественные птицефабрики. В прошлом году они вывезли в Поднебесную уже 4 тыс. т лапок. В этом году – до 10 тыс. тонн. В следующем экспорт составит до 25 тыс. тонн.

Теперь экспансию не остановить. По аналогии с «ножками Буша» в Китае даже появилось особое понятие – «лапки Медведева». Считается, что они более жирные и наваристые.