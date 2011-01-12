Громов снова выйдет сухим из воды?

В массовом и безобразном отключении электроэнергии в нескольких регионах Центрального федерального округа энергетики обвинили погоду и законы. Более 415 тыс. его жителей остались без света, тепла и воды практически на все рождественские каникулы. После взбучки с самого верха электрики прилагают титанические усилия, чтобы дать в дома свет.

Между тем в некоторых провинциях Китая в это же время прошел такой же ледяной дождь. Ни один провод оборван не был. Там просто ставят недорогие устройства, которые позволяют или растопить, или сбросить налипший на провода лед.

Крупные зарубежные аэропорты категорически запрещено эксплуатировать без установки специальных светильников на батареях, которые работают до полутора часов. И автономного энергопитания от генераторов. В Домодедово, в котором тысячи людей несколько дней ждали своего вылета в кромешной темноте, объявили, что наконец-то закупят дизели и для себя.

Премьер В. Путин потребовал от губернатора области Б. Громова встретить Новый год в нетопленных темных деревнях. Но встретить праздник у губернатора с народом не получилось. По данным информационных агентств, он услышал бой курантов в служебном автомобиле с мигалкой и светом в салоне. Ехал в эти минуты губернатор Московии из одной деревни в другую. Да и народ оказался вполне себе понимающим. По сообщениям, жители деревни поблагодарили его за визит.

Подсчет убытков только начался. Но уже понятно, что это сотни миллионов рублей. А если еще и жители, у которых сгорела бытовая техника, испортились продукты и настроение, пойдут в суд…

В Московской объединенной энергосетевой компании, которая отвечает за Подмосковье, говорят, что надо менять стандарты вырубки лесов вдоль ЛЭП и других воздушных трасс. Что мешало энергетикам это делать летом – неизвестно.

Корреспондент «АН» проехал вдоль некоторых местных ЛЭП на наиболее пострадавшем западе Подмосковья и констатировал, что спилены только верхушки некоторых деревьев. Остальные под тяжестью снега и ледяной корки продолжают нависать над проводами. Значит, новый снегопад вновь погрузит ЦФО во тьму.