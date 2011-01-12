Ватикан должен вынести решение о захоронениях в Венеции

В Италии спорят о «смерти в Венеции» – новой инициативе городских властей. Они считают: право быть похороненным в Венеции должны иметь все желающие. Естественно, за деньги.

Каждый год мэрия Венеции получает тысячи запросов с просьбами разрешить быть похороненным в знаменитом итальянском городе. Но до сего момента этой чести удостаивались только местные жители и мировые знаменитости. К слову, в Венеции, на острове-кладбище Сан-Микеле находится могила поэта Иосифа Бродского. Здесь лежат балетный импресарио Сергей Дягилев, композитор Игорь Стравинский и писатель Петр Вайль.

Но с февраля 2011 года похороненным в Венеции может быть каждый. Город разрешит привозить урны с прахом. И хоронить их в Венецианском заливе.

Сегодня в мэрии Венеции составляют прейскурант. И продумывают деликатную процедуру. Новую услугу осталось одобрить Ватикану. Противники считают, что превращать Венецианский залив в колумбарий – идея не самая хорошая.