Владимир Путин скоро достигнет пика

Законопроект о присвоении одному из безымянных тяньшаньских пиков имени Владимира Путина направлен на рассмотрение парламента Киргизии.

Подписал его премьер-министр республики Алмазбек Атамбаев. Пик высотой 4446 метров расположен в Московском районе Чуйской области Киргизии. Теперь депутаты должны определиться – ратифицировать ли законопроект. Скорее всего, решение будет положительным. Кстати, в другой области Киргизии, Иссык-Кульской, уже есть вершина, носящая имя российского политического деятеля – Бориса Ельцина.