Владимир Путин скоро достигнет пика
№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », Сергей БОЛБАТ ]
Законопроект о присвоении одному из безымянных тяньшаньских пиков имени Владимира Путина направлен на рассмотрение парламента Киргизии.
Подписал его премьер-министр республики Алмазбек Атамбаев. Пик высотой 4446 метров расположен в Московском районе Чуйской области Киргизии. Теперь депутаты должны определиться – ратифицировать ли законопроект. Скорее всего, решение будет положительным. Кстати, в другой области Киргизии, Иссык-Кульской, уже есть вершина, носящая имя российского политического деятеля – Бориса Ельцина.
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