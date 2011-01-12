Ученые исследовали чукотских динозавров

Ученые из Германии опубликовали сенсационные исследования в журнале Naturwissenschaften. Они приводят доказательства того, что динозавры оказались более стойкими к морозам, чем это считалось ранее. Объектами исследований оказались утконосые динозавры Чукотки.

Палеонтологи изучали останки ящера – гадрозавра. Фрагменты яичной скорлупы этого монстра нашли у реки Каканаут в Чукотском автономном округе. Изучив ее под «лупой», ученые сделали вывод: утконосые динозавры жили на Чукотке перед резким похолоданием 65–68 млн. лет назад.

– Температура у реки Каканаут и 65 миллионов лет назад была ненамного выше, – рассказывает «АН» доктор географических наук Александр Дроздов. – Выходит, ящеры были устойчивы к морозам.

Известно, что, по одной из версий, похолодание на Земле произошло из-за столкновения с метеоритом 65 млн. лет назад. Но эта теория долго не находила подтверждения – до тех пор пока на полуострове Юкатан (Центральная Америка) не был обнаружен кратер Чиксулуб. Ученые предположили: он образовался при падении крупного небесного тела (диаметром почти 10 км). Вот тогда теория о «ледниковом периоде» и получила широкое распространение. Время падения метеорита совпало с вымиранием древних ящеров. Но теперь, похоже, теория о «ледниковом периоде» будет пересмотрена.