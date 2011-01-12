Манежная площадь Украины

Город Никополь в Днепропетровской области уже называют Украинской Манежной. Возмущенная толпа разгромила монумент Украино-армянской дружбы, на его месте сегодня груда камней. От самой дружбы тоже ничего не осталось.

Поножовщина в никопольском кафе «Кристалл» в новогоднюю ночь закончилась тем, что двое молодых людей (им было по 23 года) скончались от полученных ранений. 17-летний парень и 19-летняя девушка находятся в больнице. Все четверо пострадавших – славяне, местные жители. Милиция обещает честное расследование и готовится к худшему.

По словам свидетелей, удары ножами нанесли выходцы с Кавказа. Вероятно, речь идет о представителях самой большой в регионе армянской диаспоры. Происшествие уже привело к массовым акциям – народ собирается возле здания милиции и требует покарать убийц. Органами МВД задержаны двое подозреваемых, но людей это не успокоило. Мало кто верит в честное расследование. «Снова откупятся и выйдут на свободу. Как всегда», – говорят местные жители. Похороны погибших славян прошли в плотном оцеплении силовиков. По городу поползли слухи, что на помощь местным уже выдвигаются казаки, которых в регионе хватает.

Это не первый случай жестокого конфликта славян и представителей кавказской диаспоры в регионе. В июле 2009 г. в соседнем с Никополем г. Марганце разыгралась настоящая война. Тогда от ножа представителя Кавказа погиб молодой сержант милиции С. Бондаренко, оставив беременную невесту вдовой. Возмущенные местные жители громили киоски и магазины, поджигали автомобили кавказцев. Дело чуть не дошло до штурма мэрии. Три недели войска и милиция блокировали Марганец, чтобы успокоить население. Эхо конфликта тогда докатилось до Никополя, местные устроили погром на рынке, где торгует много армян. Конфликт удалось погасить далеко не сразу. Именно после него и был установлен Монумент дружбы, который простоял всего два года.