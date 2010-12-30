Секретный танк засветился

«АН» уже писали о разработанном в Нижнем Тагиле революционном танке Объект 195. Недавно эта таинственная машина засветилась. Ее фото, явно из какой-то социальной сети, стали доступны широкой общественности.

Внешний вид Объекта 195 засекречен. Опубликованные мутные фотографии сделаны мобильным телефоном. На них виден достаточно большой и высокий танк с зачехленной башней и мощной длинноствольной пушкой крупного калибра, вероятно, 152 мм. Отсутствие на пушке эжектора (устройство для отсоса пороховых газов из ствола для уменьшения загазованности) указывает на то, что башня и боевое отделение необитаемы. Сам по себе корпус танка выше, чем у наших современных танков. Мощная ходовая часть с 7 опорными катками с каждой стороны предполагает большой запас грузоподъемности для модернизации защиты. Формы, виднеющиеся под чехлами, говорят о наличии комплекса активной защиты танка.

Ряд экспертов дал понять, что засвеченный Об. 195 является машиной первоначальной модификации. Он создан 10 лет назад. Именно этот вариант проекта, если верить первому замминистра МО генералу В. Поповкину, был закрыт Министерством обороны. Кроме того, одновременно появились фото и другого секретного танка. Речь идет о проекте модернизации нынешних танков «Бурлак». Он тоже считается закрытым в пользу нижнетагильского Т-90М, хотя работы по нему продолжаются.

Вероятно, оба танка сфотографированы на полигоне в подмосковной Кубинке. Там проходят их испытания. Скорее всего, их снял какой-то дембель. У офицеров, число которых уменьшилось, нет времени для тотального контроля за солдатами. Возможно, нет и желания. Пора бы навести порядок с мобильной связью на таких строго режимных объектах.