Невский снова станет «Мистером Вселенная»

Голливудские кинематографисты приступили к съемкам новой картины «Мистер Вселенная» (Mister Universe), которая станет ремейком знаменитого фильма «Качай железо», давшей старт международной моде на бодибилдинг и карьере Арнольда Шварценеггера.

Съемки проходят в США, России и Словакии, где недавно состоялся юбилейный одноименный турнир «Мистер Вселенная», победителем которого стал российский бодибилдер и актер Александр Невский. В Москву прибыли сам Александр, а также Эндрю Дивофф (известный зрителям по фильмам «Исполнитель желаний» и «Другие 48 часов») и всемирно известный режиссер Анджей Бартковяк (создавший культовые боевики «Сквозные ранения» со Стивеном Сигалом и «Ромео должен умереть»).

Александр Невский станет одним из центральных героев новой картины. Также планируется участие легендарных бодибилдеров, которые снимались в оригинальном «Качай железо». Премьера картины «Мистер Вселенная» планируется уже в мае 2011 года.