В Новосибирском зоопарке родила львица
№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », Николай ХАЛИМОВ ]
Обычно львы приносят потомство весной. Но это в Африке. А вот в центре Сибири львица Нати родила двух львят – Констанцию и Клеопатру ночью в 20-градусный мороз. Котят поместили в теплое помещение, а их мама осталась на улице. По этой причине зоопарку срочно требуется кормилица. «Это должна быть крупная собака, – пояснила «Аргументам неделi» заведующая секцией кошачьих Роза Соловьева. – Пока же мы кормим львят из бутылочки обычным молоком. Но собака справилась бы лучше».
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