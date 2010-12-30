В Новосибирском зоопарке родила львица

Обычно львы приносят потомство весной. Но это в Африке. А вот в центре Сибири львица Нати родила двух львят – Констанцию и Клеопатру ночью в 20-градусный мороз. Котят поместили в теплое помещение, а их мама осталась на улице. По этой причине зоопарку срочно требуется кормилица. «Это должна быть крупная собака, – пояснила «Аргументам неделi» заведующая секцией кошачьих Роза Соловьева. – Пока же мы кормим львят из бутылочки обычным молоком. Но собака справилась бы лучше».