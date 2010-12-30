Кормовая база в опасности

Крестьяне в тревоге: в декабре кормовое зерно для скота стало дороже пищевой пшеницы. В результате цены на российское мясо могут вдвое превысить европейские.

В прошлом году кормовой фураж стоил 2–2,5 тыс. руб. за тонну. Но засуха лета 2010 г. загнала цены до небес. По данным Минсельхоза, в целом по стране заготовлено 17 млн. тонн кормов. Тогда как потребность – более 30 млн. тонн. Это сильно ударило по аграрным хозяйствам. «Сейчас в европейской части России кормовое зерно намного дороже продовольственного. Ячмень стоит уже 8 тыс. руб. за тонну, кукуруза – 8,5 тыс. рублей. В то время как пшеница для хлебопекарен продается по 7 тыс. руб. за тонну», – рассказывает аналитик Агентства мониторинга зернового рынка Владимир Петриченко.

В результате резко выросла себестоимость говядины и свинины. Она превысила 100 руб. за килограмм, а отпускные цены хозяйств подскочили до 120–150 рублей. Для сравнения: по данным агентства Евростат, средняя себестоимость 1 кг свинины в ЕС – 1,4 евро, или менее 60 рублей.