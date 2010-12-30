Дракон отбирает работу

Поднебесная империя в 2010 г. продолжила свой, как сейчас кажется, неудержимый рост. По данным китайской статистики, рост ВВП страны превзошел ожидания (8%) и составил около 10% (в России – около 4%).

Годовые финансовые доходы Китая могут превысить 1,2 трлн. долларов.Значительный рост этого показателя указывает на усиление государства. Растут зарплаты и простых китайцев. Реальный рост дохода крестьян в этом году превысил уровень прошлых лет и составил 8,3%.

Совокупный объем производства зерновых достиг 546 млн. тонн. Это новый исторический рекорд. Объем продаж автомобилей в Китае превысил 18 млн. штук. Это означает, что страна стала самым крупным новым рынком по продажам автомашин. Поднебесная также вышла на первое место в мире по производству автомобилей. В 2010 г. Китаю удалось обогнать Южную Корею пообъемам судостроения. Эта страна занимала ведущие позиции в отрасли в течение 20 лет. Теперь по этому показателю восточный гигант обосновался на первом месте.

Но самое трагичное для многих государств мира в том, что в Китае растет количество новых рабочих мест, тогда как в развитых странах Запада этот показатель неуклонно снижается. Согласно статистике Министерства трудовых ресурсов КНР, за три квартала 2010 г. в стране было зафиксировано более 9 млн. новых работников. Как ожидается, по итогам года их будет свыше 10 миллионов.

Дешевые товары из Китая с доставкой по России подрывают положение многих европейских и американских производителей. Под напором импорта на Западе закрываются сотни фабрик – без работы остаются миллионы людей. Выход Европа и Америка ищут в заградительных барьерах и пошлинах. Россия же, наоборот, изо всех сил стремится вступить в ВТО и открыть свой рынок. Что будет в итоге, представить несложно – без работы останутся миллионы россиян. Их места займут китайцы.