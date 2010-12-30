Росатом будет ликвидирован

Накануне Нового года в госкорпорации «Росатом» стали все чаще говорить о скорой ликвидации. Ее глава С. Кириенко будто бы стал «распихивать» своих людей в другие структуры. От этого начали испытывать дискомфорт и рядовые сотрудники. В разговорах о возможном закрытии, идущих в аппарате Росатома, эту ситуацию связывают с инициативой вице-премьера Игоря Сечина. Якобы он хочет вместо замешанной в громких скандалах госкорпорации воссоздать отраслевое министерство – Минатом.

Понятно, что это отвечало бы желаниям большинства сотрудников атомной отрасли. За исключением «эффективных менеджеров», которых олицетворяет Кириенко.