Джулиан Ассанж встретится в Давосе с Дм. Медведевым?
№ 51(241) от 29.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Глава Всемирного экономического форума, который ежегодно проходит в швейцарском Давосе, заявил, что хочет видеть на мероприятии основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Очередной «междусобойчик» самых могущественных политиков и бизнесменов мира пройдет с 26 по 30 января 2011 года.
Недавно швейцарские политики уже подписали открытое письмо, в котором призвали свои власти предоставить опальному журналисту статус «политически-цифрового» беженца. В данный момент прибытие Ассанжа в Давос невозможно – он не имеет права покидать Англию. Тем не менее организаторы готовы ждать оправдательного приговора, время до начала форума еще есть.
Кстати, в Давос в качестве почетного гостя приглашен президент нашей страны Дм. Медведев. Он произнесет там приветственную речь. Организаторы также подтверждают, что в Швейцарию прибудут еще 27 глав государств и более ста членов кабинетов министров. Так что у Ассанжа есть все шансы встретиться лицом к лицу с персоналиями опубликованных им секретных документов. Как будет происходить этот разговор, остается только догадываться. В последнее время уже мало у кого остаются сомнения, что сайт находится под контролем секретных спецслужб. Документы там публикуются очень выборочно и явно подгоняются по времени под актуальные темы западных СМИ. К примеру, точно в день вынесения приговора М. Ходорковскому на WikiLeaks появилась очередная порция американских депеш, обвиняющих российские власти в беспощадном устранении своих политических врагов.
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