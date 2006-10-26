Съезд Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков»
№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
9 декабря 2006 года в Москве в конференц-зале гостиницы «Золотое Кольцо» состоится очередной Съезд Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков». В работе Съезда примут участие делегаты и гости более половины регионов Российской Федерации, представители органов государственной власти, общественных объединений.
В повестке дня Съезда - утверждение годового отчета о деятельности Союза, внесение изменений и дополнений в Устав Союза, организационные и другие вопросы.
Работа Съезда будет освещаться федеральными и региональными СМИ.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес