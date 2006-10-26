Съезд Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков»

9 декабря 2006 года в Москве в конференц-зале гостиницы «Золотое Кольцо» состоится очередной Съезд Обще­российской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков». В работе Съезда примут участие делегаты и гости более половины регионов Российской Федерации, представители органов государственной власти, общественных объединений.

В повестке дня Съезда - утверждение годового отчета о деятельности Союза, внесение изменений и дополнений в Устав Союза, организационные и другие вопросы.

Работа Съезда будет освещаться федеральными и региональными СМИ.