Военные получат фронтовую добавку
№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Теперь в горячих точках в дополнение к основному пайку будут выдавать тугоплавкий шоколад, а также полтора литра минералки в сутки.
Кроме того, заместителем начальника Центрального продовольственного управления МО РФ составлен план отгрузки продовольствия улучшенного ассортимента для объединенной группировки войск в Чеченской Республике. В нем разные вкусности: ветчина, говядина в белом соусе, паштет печеночный, горбуша, язык, мясо цыпленка, шпроты в масле, сок гранатовый, компот абрикосовый, вафли ягодные, яблоки, карамель...
Но вот дойдет ли все это до простого окопника? Прапорщики на продскладах не дремлют.
Поневоле поверишь в байки про сало в шоколаде. Ведь самый калорийный рацион у военнослужащих украинской армии - 4335 ккал. Это абсолютный мировой рекорд!
Российский рацион питания солдата - 4258 ккал. Он хоть и уступает немного украинскому по сытности, зато на целых три килокалории превосходит энергетическую ценность меню обычного американского солдата - 4255 ккал.
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