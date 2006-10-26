Военные получат фронтовую добавку

Теперь в горячих точках в дополнение к основному пайку будут выдавать тугоплавкий шоколад, а также полтора литра минералки в сутки.

Кроме того, заместителем начальника Центрального продовольственного управления МО РФ составлен план отгрузки продовольствия улучшенного ассортимента для объединенной группировки войск в Чеченской Республике. В нем разные вкусности: ветчина, говядина в белом соусе, паштет печеночный, горбуша, язык, мясо цыпленка, шпроты в масле, сок гранатовый, компот абрикосовый, вафли ягодные, яблоки, карамель...

Но вот дойдет ли все это до простого окопника? Пра­порщики на прод­складах не дремлют.

Поневоле поверишь в байки про сало в шоколаде. Ведь самый калорийный рацион у военнослужащих украинской армии - 4335 ккал. Это абсолютный мировой рекорд!

Российский рацион питания солдата - 4258 ккал. Он хоть и уступает немного украинскому по сытности, зато на целых три килокалории превосходит энергетическую ценность меню обычного американского солдата - 4255 ккал.