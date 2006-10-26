Пенсии «привяжут» к заработку

Возможно, скоро в пенсионной системе произойдут существенные изменения, в результате которых пенсия каждого человека будет существенно зависеть от размера его заработка. С такими предложениями выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.

По мнению экспертов, в пенсионной сфере складывается нездоровая ситуация. В Пенсионном фонде - нехватка средств: дефицит в прошлом году составил 270 млрд. рублей. А сами пенсии по отношению к зарплате становятся все меньше и меньше. Если в 2002 году пенсия составляла 32% от заработка, то в 2006 году этот показатель снизился до 24%. Так что ныне работающие люди всерьез на пенсию не рассчитывают.

Чтобы решить ситуацию, РСПП предлагает создать механизм, при котором люди сами бы откладывали на старость задолго до окончания работы. Для этого надо стимулировать и людей, и компании. В частности, фирмы, которые будут перечислять средства на дополнительное пенсионное обеспечение своих сотрудников, предлагается освободить от единого социального налога. Также не будут брать подоходный налог с граждан, доверивших свои накопления негосударст­венным пенсионным фондам. Такая прибавка, по словам главы рабочей группы РСПП, вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, позволит работнику к 2015 году получать порядка половины своего реального заработка.

Как пояснили нам в РСПП, «если проект закона будет одобрен на заседании бюро РСПП, то в декабре он поступит в Госдуму, а глава союза А. Шохин положит его на стол президенту».