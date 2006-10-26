Шоколадного Зайца зовут Мудио Мукуто
№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Известный эстрадный певец Лев Лещенко был рожден под другой фамилией, а именно - Лещев. Почему Льву Валериановичу не захотелось выступать на эстраде под родной фамилией - остается лишь гадать.
Многие известные писатели, актеры и поэты старались брать звучные и даже вычурные имена. Вспомним, Анна Ахматова при рождении была Горенко, Александр Грин носил фамилию Гриневский, Фаина Раневская - урожденная Фанни Фельдман.
Но всех переплюнули представители российского шоу-бизнеса. Вячеслав Твердохлебов в одночасье стал Владом Сташевским, Клара Герцер преобразилась в Клару Новикову. Вячеслав Антонов стал зваться Вячеславом Добрыниным, Семен Фердман - Фарадой, Инесса Климчук стала Ириной Аллегровой, Людмила Порыгина затребовала себе имя Амалия Мордвинова. Елена Либенбаум стала Леночкой Воробей.
Вот и Евгений Яковлев стал Кемеровским, Михаил Воробьев выбрал себе псевдоним Круг. Не отстали от них и многие другие. Александр Миньков стал зваться Маршалом. Анна Толстая назвалась Феклой, Алла Смехова превратилась в Алику, Мария Варум - в Анжелику, Анна Цой - в Аниту. Все знают певицу Валерию, но по паспорту она Алла Перфилова. Наталия Порывайко (по другой версии - Порывай) придумала себе имя Наташа Королева. Алена Апина когда-то была Еленой Левочкиной. Виктория Жукова - это теперь Вика Цыганова.
Бабкина у нас прежде была Надежда Заседателева. Олег Титаренко вдруг превратился в Богдана Титомира, а Александр Выгузов - в Малинина. Лариса Долина в детстве носила фамилию Мячинская, Лада Дэнс была Волковой, Ксения Стриж - урожденная Волынцева. Катя Лель еще недавно была известна под фамилией Чупринина.
Певец Авраам Руссо когда-то был Ефремом Апджяном...
Юные представители российского шоу-бизнеса не отстают от своих старших товарищей по цеху: некогда Витя Белан превратился в Диму Билана. «Фабрикант» Андрей Захаренков теперь отзывается на Прохора Шаляпина.
Никто не знает настоящих фамилий Бориса Моисеева и Пьера Нарцисса (он же Шоколадный Заяц). Хотя сам Заяц, который недавно стал заслуженным артистом Чечни (и это не шутка), говорит, что на родине его зовут Мудио Мукуто.
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