Макаревич зарядился энергетикой «Битлов»

Количество альбомов, записанных и выпущенных «Машиной времени» за 37 лет ее существования, подходит к юбилейной цифре 20. Но новый диск коллектива, который увидит свет будущей весной, легче всего охарактеризовать словом «первый». Это будет первая пластинка, записанная «машинистами» на легендарной лондонской студии Abbey Road. Для самих музыкантов это не только возможность поработать в студии, где работали самые известные мировые музыканты. Но и, по словам директора команды, шанс «окунуться в юношескую ностальгию». «Для меня пластинки «Битлз» до сих пор по звуку - «номер один», им нет равных по магии звучания. Я по натуре не мистик, но когда оказался в Abbey Road, то понял, что энергетикой «Битлов» «пропитаны» стены и инструменты, и именно поэтому там не делают ремонта и оставили все как есть», - говорит Андрей Макаревич.

Это будет первый альбом «Машины», сделанный по новой технологии. Раньше участ­ники группы по очереди показывали коллегам свои музыкальные заготовки, которые потом превращались в песни. Материал для этого альбома музыканты по инициативе Владимира Матецкого готовили вместе с нуля. И авторство песен в буклете диска впервые будет указано «коллективное». «Неважно, кто что написал, будь то слова или музыка. Мы работали вместе и являемся соавторами альбома», - уверенно заявляет Александр Кутиков.

Запись на Abbey Road стала первым опытом сотрудничества «Машины времени» с известным музыкантом, продюсером и композитором Хэмишем Стюартом, взявшим на себя ответственность за звук альбома. «Стюарту понравился наш материал, и он вносил предложения в местах, в которых мы не были уверены. Он - битлов­ский человек, наш ровесник, по стилистике очень близкий «Машине времени», - подвел итог совместной работы лидер «МВ».