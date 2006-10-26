«Варяг» станет тренажером

Коротко суть дела. До 2016 года китай­ские военные планируют построить три авианосца. По­скольку своего палубного самолета у Китая пока нет, истребители, скорее всего, будут закуплены за рубежом. Пока Пекин планирует приобрести для испытаний два россий­ских палубных истребителя Су-33 за 100 миллионов долларов. Позже партия может увеличиться до 48 машин, что потянет на почти рекордные 2,5 миллиарда «зеленых».

Испытания китайские пилоты будут проводить на строящемся наземном полигоне и на купленном на Украине и стоящем в порту Далянь недостроенном советском авианосце «Варяг». Корреспондент «Аргументов» позвонил в «Рособоронэкспорт» и спросил:

- Что происходит с недавней гордостью, авианосцем «Варяг», который Китай купил у Украины за 20 млн. долл. якобы для переоборудования в плавучее казино?

- По нашим данным, недостроенный авианосец стоит на верфи в Даляне. Никаким казино там и не пахнет. Недавно корабль перекрасили в защитную окраску китайского ВМФ. Так что надписи «Варяг» на борту больше нет. На палубе появилось освещение. Это означает, что уже восстановлена система энергоснабжения. Судя по всему, корабль будет использован в военных целях для обучения китайских летчиков полетам с палубы авианосца.

- Какие самолеты потребуются для строящихся китай­ских авианосцев? Есть ли вероятность закупки в России палубных истребителей Су-33, применяющихся на авианосце «Кузнецов», - российском «двойнике» «Варяга»?

- Пекин пытается построить собственный палубный истребитель - для этого приобретен один из опытных вариантов Су-33, оставшийся на Украине при распаде СССР. Украинский самолет уже непригоден для полетов, но на нем есть все системы, обеспечивающие посадку на палубе авианосца.

Также весьма вероятно, что Пекин надеется на снятие санкций Евросоюза по продаже Пекину военной техники. Франция заинтересована в поставке партии палубных истребителей Rafale, однако из-за США, которые рассматривают Китай как стратегического противника и делают все, чтобы в КНР не попадало со­временное оружие, не имеет права работать с Пекином. Мы надеемся, что Китай купит наши самолеты.

Наша справка

Тяжелый двухмоторный палубный истребитель Су-33 представляет собой модификацию истребителя Су-27, оснащенную передним горизонтальным оперением, посадочным крюком и складывающимися плоскостями. Кроме того, Су-33 имеет усиленное шасси и конструкцию фюзеляжа, позволяющую выдерживать перегрузки, возникающие при взлетно-посадочных операциях с палубы корабля.