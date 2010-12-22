Тверчане вспомнили о торфе
№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Вячеслав МАНАПОВ ]
В Тверской области решили возродить добычу торфа. В скором времени он должен стать более дешевой альтернативой углю и мазуту.
Область располагает собственными его огромными запасами. Без малого три тысячи разведанных месторождений содержат в общей сложности свыше двух миллиардов тонн топлива.
Не зря говорят, что новое – это хорошо забытое старое. В былые времена в Тверской области ежегодно добывалось 2 млн. тонн торфа. Но пока планы более скромные: в 2011-м предполагается извлекать примерно 70 тонн в месяц.
Как рассказали корреспонденту «АН» в администрации Тверской области, из торфа начнут делать специальные брикеты, которые вместо мазута будут сжигаться в котельных. Пока – лишь на социальных объектах тех районов, где еще нет газа. Но в дальнейшем планируется обеспечить экологически чистым топливом не только свой регион, а и поставлять его за рубеж. Причем использовать торф тверчане собираются «по науке». В областном центре на базе местного технического университета есть институт торфяного дела. Его главная задача – создавать соответствующие инновационные технологии.
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