Тверчане вспомнили о торфе

В Тверской области решили возродить добычу торфа. В скором времени он должен стать более дешевой альтернативой углю и мазуту.

Область располагает собственными его огромными запасами. Без малого три тысячи разведанных месторождений содержат в общей сложности свыше двух миллиардов тонн топлива.

Не зря говорят, что новое – это хорошо забытое старое. В былые времена в Тверской области ежегодно добывалось 2 млн. тонн торфа. Но пока планы более скромные: в 2011-м предполагается извлекать примерно 70 тонн в месяц.

Как рассказали корреспонденту «АН» в администрации Тверской области, из торфа начнут делать специальные брикеты, которые вместо мазута будут сжигаться в котельных. Пока – лишь на социальных объектах тех районов, где еще нет газа. Но в дальнейшем планируется обеспечить экологически чистым топливом не только свой регион, а и поставлять его за рубеж. Причем использовать торф тверчане собираются «по науке». В областном центре на базе местного технического университета есть институт торфяного дела. Его главная задача – создавать соответствующие инновационные технологии.