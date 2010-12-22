Швейцарские пенсионерки рожают в Москве

Недавно в нашей стране произошла медицинская сенсация. Жительница Швейцарии поставила рекорд, став в 64 года самой старой матерью в своей стране. За последнее время три жительницы Европы познали радость материнства в пожилом возрасте. Каждый такой случай уникален и всегда вызывает бурную полемику.

В настоящее время в Швейцарии не практикуется оплодотворение донорскими яйцеклетками. Поэтому пожилая швейцарская пара, решившая на старости лет завести ребенка, вначале хотела отправиться в Бельгию или Испанию, где это разрешено. Но в этих странах существуют правила, по которым женщинам старше 50 лет подобная процедура не делается. И вот в Италии, куда они также обратились, им посоветовали поехать в Россию. В нашей стране подобных ограничений не существует.

Пенсионеры сняли в российской столице маленькую квартиру, в которой прожили пять месяцев. Будущая мать находилась под регулярным медицинским контролем наших врачей, так как швейцарским эскулапам она уже не доверяла. Роды прошли успешно, девочку назвали Катериной. После них родители провели с новорожденной в Москве еще полтора месяца. Такой срок им потребовался на оформление документов и вывоз своего ребенка домой, в Швейцарию.

На их родине вся эта история вызвала бурю возмущения. Некоторые врачи требуют «прекратить эту комедию». По их словам, можно любить детей в этом возрасте, но только в роли бабушки. Все произошедшее «находится вне законов естественной природы». Швейцарцы считают, что пожилая пара не думает о будущем – когда дочери будет 20 лет, ее мать окажется в доме престарелых. Какое будущее ожидает эту молодую девушку? Так что в какой-то мере поздняя беременность становится проблемой для общества.