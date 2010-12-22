Хабаровских изгоев заставляют платить за китайскую землю

Жители Хабаровского района, чьи участки еще в 2008 году официально переданы Китаю вместе с частью о. Большой Уссурийский и о. Тарабаровым, вынуждены осаждать суды.

Несмотря на то что люди, лишившиеся своих участков, по решению краевого суда получили право на компенсацию, налоговая инспекция вновь прислала им квитанции на уплату земельного налога! Причем в квитанции черным по белому написано: «налог на землю, переданную КНР»!

– Это полнейшее унижение! Говорят, мы чуть ли не хотим ограбить государство, которое не только не предоставило нам участки, но даже не пошло с нами на контакт, – возмущается Наталья Абрамова. Она одна из 70 истцов, требующих не только компенсации за изъятый с нарушением закона участок, но и возмещения упущенной выгоды.

Нынешней весной суд постановил выплатить истцам рыночную стоимость потерянной земли. Центральный районный суд постановил взыскать с Минфина РФ убытки в виде упущенной выгоды. Истцы сетуют: ответчики (представители госструктур) искусственно затягивают процесс, и горько замечают, что, наверное, они пытаются таким образом добиться уменьшения количества поданных исков. Для подобного утверждения есть основания. Две пенсионерки преклонного возраста, участвовавшие в коллективном иске, скончались, не дождавшись решения суда, сообщает РИА «Восток Медиа».