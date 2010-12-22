Кудрин жалеет денег на модернизацию

Члены властного тандема продолжают демонстрировать дружеские отношения. Но скрытая их часть все же подвергается известным испытаниям на прочность. Причем в последнее время на эту напряженность стал «играть» министр финансов А. Кудрин.

Говорят, что он буквально бомбардирует В. Путина записками о том, что в бюджете нет денег на модернизационные проекты Дм. Медведева. В этих условиях правительству следует выбирать приоритеты финансирования. Для председателя правительства этими приоритетами остаются международные инфраструктурные проекты. Это саммит АТЭС во Владивостоке, зимняя Олимпиада в Сочи, а теперь еще и чемпионат мира по футболу 2018 года. Само собой, ТЭК и ВПК. Поэтому он особо не спорит с А. Кудриным, урезая расходы «на модернизацию и всякие Сколково».

В этом и состоит проблема. С этой «модернизации» кормятся различные люди из президентского окружения, которые жалуются Дм. Медведеву. И напряженность между группами сохраняется. Что же касается появившихся в последнее время слухов о желании Кудрина уйти в отставку, то, похоже, что они запускаются с ведома самого министра финансов. Таким образом он старается влиять на своего главного начальника. У него слишком многое завязано на Кудрина.