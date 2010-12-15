На Вологодчину завезли диких зубров
№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Николай ХАЛИМОВ ]
На территории Усть-Кубенского района Вологодской области выпустили пять зубров для пополнения обитающей в области вольноживущей популяции животных.
Вологодчина - самая северная точка на земном шаре, где обитают дикие быки. Зубров завезли из Окского государственного природного биосферного заповедника, расположенного в Рязанской области.
Для адаптации к новым природным условиям животные в течение месяца будут содержаться в вольере для передержки (адаптации под наблюдением), а затем зубров выпустят в естественную среду обитания.
В настоящее время в России живет около 500 зубров, во всем мире – не более 4 тысяч.
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