В Димитровграде строят Центр ядерной медицины

Рабочая группа Комиссии по модернизации и технологическому развитию при Президенте России приняла решение о создании Ядерно-инновационного комплекса РФ в городе атомных реакторов. Об этом «АН» сообщили в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

Уже началось строительство одного из сегментов комплекса – Центра ядерной медицины. Он рассчитан на ежегодное лечение 18 тыс. больных с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями (в стационаре), а также на 115 тыс. посещений при амбулаторном лечении. Строителям предстоит возвести новый микрорайон с универсальным городком для специалистов. Проект позволит создать более 2,2 тыс. новых рабочих мест и ежегодно получать свыше 200 млн. налоговых платежей.