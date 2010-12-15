Партию власти Арктика не интересует

По мнению членов Экспертного совета по Арктике при председателе Совета Федерации С. Миронове, нынешнее российское законодательство не позволяет России выполнять «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Крайне необходимо срочно разработать и принять специальные арктические федеральные законы – «Об Арктической зоне РФ» и «О Севморпути».

Несмотря на то что документ был подписан президентом Медведевым еще два года назад, ситуация с освоением Арктики ухудшается. По данным Миронова, «финансирование геологоразведочных работ за счет недропользователей в 2009 г. было на 10% меньше, чем в 2008-м, низкий уровень финансирования этих работ опасен для обеспечения энергетической безопасности страны».

До сих пор не приняты стратегия развития Арктической зоны России и программа ее социально-экономического развития. Минрегионразвития, которому было поручено разработать эту программу, с задачей не справилось. Проект стратегии развития Арктики должен был быть сдан в I квартале 2009 года. Но в правительство его передали только в октябре этого года, а в ноябре вернули обратно – для согласования с Минфином. При этом все страны, входящие в Арктический регион, подготовили свои стратегии давным-давно.

Большинство членов Экспертного совета возмущены тем, что за два года не принят ни один документ, направленный на реализацию Основ госполитики в Арктике.