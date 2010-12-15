Госдеп США хочет внедриться в Таджикистан

Представители армии и Государственного департамента США проводят дипломатические переговоры с Душанбе о размещении на территории республики базы ВВС коалиционных сил. Союзники планируют развернуть на военной базе в Таджикистане самолеты дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS. Об этом «АН» рассказал источник в российском дипломатическом корпусе.

По словам источника, переговоры сейчас ведутся «на уровне неофициальных контактов, консультаций». «Если руководство страны посчитает необходимым сделать официальное заявление, то оно последует», – подчеркнул источник.

Напомним, что это не первая попытка США внедрить AWACS в этот регион. Еще в 2004 г. они обратились к Киргизии с просьбой о размещении на авиабазе «Манас» самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Киргизия отказала, подчеркнув, что размещение американских самолетов-разведчиков на территории страны не соответствовало бы обязательствам Киргизии в рамках ОДКБ. В то же время американская сторона всегда официально отрицала информацию о своем намерении разместить самолеты такого типа в Киргизии.