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Отпечатки пальцев снимают нанопорошком

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Николай УХТИН ]

Отпечатки пальцев снимают нанопорошком

В Институте физики высоких технологий Томского политехнического университета получен уникальный наноразмерный магнитный дактилоскопический порошок.

С его помощью можно снимать отпечатки пальцев даже с таких трудных для дактилоскопии материалов, как полиэтилен и глянцевая бумага.

Экспертно-криминалистическая лаборатория Госнаркоконтроля провела исследования – с применением нанопорошка отпечатки пальцев берутся в 99 случаев из 100. Причем с меньшим браком и отчетливее, ярче, контрастнее, чем другими имеющимися у эксперта-криминалиста средствами.

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