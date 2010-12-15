Отпечатки пальцев снимают нанопорошком

В Институте физики высоких технологий Томского политехнического университета получен уникальный наноразмерный магнитный дактилоскопический порошок.

С его помощью можно снимать отпечатки пальцев даже с таких трудных для дактилоскопии материалов, как полиэтилен и глянцевая бумага.

Экспертно-криминалистическая лаборатория Госнаркоконтроля провела исследования – с применением нанопорошка отпечатки пальцев берутся в 99 случаев из 100. Причем с меньшим браком и отчетливее, ярче, контрастнее, чем другими имеющимися у эксперта-криминалиста средствами.