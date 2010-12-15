Транссиб будет скоро не нужен?

В середине декабря в Казахстане началось строительство автодороги «Западная Европа – Западный Китай». На самом деле трасса начинается на востоке Китая, в городе Ляньюньган (побережье Желтого моря). Ее общая протяженность до Санкт-Петербурга составляет 8445 км. От города на Неве дорога дойдет до нового гигантского российского порта на Балтике – Усть-Луга.

Всего по территории России новая трасса пройдет на протяжении 2233 км, по Казахстану – 2787 км, по Китаю – 3425 км. Нетрудно заметить, что дорога получается значительно короче Транссибирской магистрали (11 500 км). Как заявляют авторы проекта, время в пути по ней займет 10 суток вместо 14 по дороге через Сибирь. Так что выгода от нового маршрута налицо.

Для России ситуация неприятна тем, что более 2/3 трассы «Западная Европа – Западный Китай» пройдет в обход нашей страны. Однако грузовые автомобильные перевозки значительно проигрывают в экономичности железнодорожным. Так что пока большой опасности для Москвы нет. Но, возможно, после автодороги Китай и Казахстан решат построить параллельную железнодорожную ветку.

Так что сейчас самое время обратить пристальное внимание на Транссиб. Необходимо расширить пропускную способность и повысить экономическую выгоду от перевозок по этой железной дороге. Иначе о международных грузах можно будет забыть.

Полный маршрут дороги «Западная Европа – Западный

Китай»:

Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Оренбург – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алма-Ата – Хоргос – Урумчи – Лань­чжоу – Чжэнчжоу – Ляньюньган.