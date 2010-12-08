123-сантиметровый кот пометил книгу рекордов

Новый рекорд кошачьей длины, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, теперь равен 123 сантиметрам.

Принадлежит он Стьюи, дымчато-серому коту симпатичной породы мэйн-кун, который вместе со своими хозяевами живет в городе Рино американского штата Невада. Его длина от носа до кончика хвоста почти на полтора сантиметра превышает ту, которой достигал его предшественник – рекордсмен мэйн-кун из Чикаго. Как говорят хозяева Стьюи, у их пушистого любимца очень добродушный характер и он великолепно ладит со всеми окрестными кошками.

Что касается России, то здесь рекорды официально не фиксировались. Но известно, что около года назад в Новосибирске «отошел в мир иной» мэйн-кун по имени Пиночет. Он достигал в длину 120 см.