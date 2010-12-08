Рослесхоз дает «добро» на затопление заповедников

Федеральное агентство лесного хозяйства разработало версию поправок к Закону «О внесении изменений в Лесной кодекс». И теперь статью 103 могут дополнить пунктом: «В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается размещение объектов капстроительства, за исключением гидротехнических сооружений».

Поправка дает «зеленый свет» строительству водохранилищ. Аналогичным образом предлагается разрешить прокладку через заповедные зоны «линейных объектов» – дорог и трубопроводов.

«Возможно, чиновники превратно поняли недавние слова премьера В. Путина о необходимости ревизии действующего природоохранного законодательства, – рассказывает «АН» руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин. – Но премьер потребовал лишь усилить охранный режим заповедных территорий и ужесточить административную и уголовную ответственность за нарушение режима территорий». Получается, лесные чиновники проявили собственную инициативу?

По заключениям экспертов, разработанные Рослесхозом поправки противоречат федеральным законам. Их принятие приведет и к нарушению международных обязательств России. Экологи предлагают депутатам Госдумы отклонить опасные поправки к Лесному кодексу РФ.