В Сарове готовят «Царь-бомбу»

Один из центральных каналов российского телевидения готовит цикл передач, посвященных масштабным проектам Советского Союза в области науки, обороны и промышленности. Съемки идут в Федеральном ядерном центре РФ, в городе Сарове (бывшем Арзамасе-16). Об этом «АН» сообщили в пресс-службе ВНИИ экспериментальной физики.

Кинодокументалисты снимают картину к 50-летию испытаний самой большой бомбы в мире. С легкой руки Никиты Хрущева она получила название «Кузькина мать» (на Западе ее уважительно называли «Царь-бомба»). Она была создана в 1961 г. в одной из секретных лабораторий Арзамаса‑16. Мощность – 100 мегатонн. Это в 10 тыс. раз больше, чем у бомбы, упавшей на Хиросиму. При испытаниях на Новой Земле ядерный «гриб» поднялся на высоту 67 км. Ударная волна трижды обогнула земной шар.

Фильм про достижения советских физиков-ядерщиков покажут по ТВ в октябре 2011 года.