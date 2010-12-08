Наши ВВС пересядут на дирижабли

В ближайшие несколько лет Пентагон планирует потратить почти миллиард долларов на создание новых дирижаблей военного назначения. В России результаты пока скромнее. Сказываются отсутствие финансирования и слабая заинтересованность Минобороны.

В США активно применяли и применяют аэростаты в целях разведки в Афганистане и Ираке. Сейчас, согласно открытым данным, в небе Афганистана «висят» около 30 аэростатов, напичканных разведаппаратурой. В Ираке аэростаты используются с 2004 года.

Американская «военщина» заказала компании Northrop Grumman три высотных дирижабля LEMV. Стоимость контракта – 517 млн. долларов. На службу они поступят зимой 2012 года. Предназначение – высотные долговременные разведывательные и командные пункты. По данным американских военных, один дирижабль заменяет 12–15 БПЛА в условиях беспрерывной работы.

В 2009 г. Lockheed Martin выиграла контракт DARPA на 400 млн. долларов на строительство 15-этажного робота-дирижабля ISIS. Уникальное его преимущество – возможность размещения антенн огромной площади, до 6 тыс. кв. метров. Это делает аппарат намного более «зрячим», чем любой современный и перспективный самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

В российских ВВС дирижаблестроение развивается гораздо скромнее. В конце ноября в воздухоплавательном испытательном центре ВВС МО РФ (г. Вольск Саратовской обл.) прошли испытания привязного аэростатического комплекса. Он способен поднять около полутонны аппаратуры разведки и связи. Рабочая высота – до 3 км. Радиус действия аппаратуры – свыше 200 км. Как посетовал «АН» представитель штаба ВВС, «мы имеем значительный потенциал в разработках, но не в серийном производстве. Банально не хватает средств».