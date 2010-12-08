Сибирским ученым выделили новые ставки

Президиум Сибирского отделения РАН утвердил положение о порядке выделения дополнительных ставок научным организациям СО РАН – для зачисления в штат молодых кандидатов и докторов наук. Это делается по поручению Дм. Медведева.

Сибирским ученым выделили около 170 ставок. И теперь их получат кандидаты наук – до 35 лет и доктора наук – те, которым не более 45. У ставок ограниченный первоначальный срок действия – три года. Затем подводятся итоги. И принимается решение – продолжать или прекращать научные исследования?

– Дополнительные ставки научным организациям СО РАН выделяются на конкурсной основе, в соответствии с поданными институтами заявками, – рассказали в пресс-службе СО РАН. – Конкурсный отбор осуществляет Бюро объединенных ученых советов СО РАН по направлениям наук. Окончательное решение о выделении дополнительных ставок принимает президиум Сибирского отделения РАН.