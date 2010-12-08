Плетнев был заложником по делу Бута?

В Таиланде официально закрыто дело в отношении российского пианиста Михаила Плетнева. Никаких обвинений в педофилии дирижеру не предъявлено. Эту информацию подтвердил Российский национальный оркестр, распространив пресс-релиз на эту тему.

Обращает на себя внимание то, что дело против известного россиянина было закрыто сразу после того, как таиландские власти передали США Виктора Бута. Создается впечатление, что Плетнев был для американцев и тайцев своеобразным заложником. Как считают аналитики, таким образом власти США планировали оказать дополнительное давление на Россию в вопросе выдачи Бута.

Дело Бута продолжает оставаться под пристальным вниманием мировых СМИ. На сайте WikiLeaks был выложен секретный отчет американского посла в Таиланде, датированный 13 августа 2009 года. В нем посол пишет о своем «разочаровании решением тайского суда низшей инстанции в отношении выдачи русского торговца оружием Виктора Бута». Далее американский дипломат сообщает, что необходимо оказывать давление на правительство Таиланда, но важно помнить, что по делу Бута «наши партнеры в Королевской полиции Таиланда, Генеральной прокуратуре, в Министерстве иностранных дел и даже во флоте Таиланда в основном делали все, о чем мы их просили. В том числе ускорили продвижение документов, чтобы облегчить наши запросы».

Вопрос, в какую сумму обошлись американцам подобные услуги, остается открытым.