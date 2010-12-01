На Алтае вырастили «Шардоне»

Первые 500 саженцев винограда сорта «Шардоне» высажены в Алтайском крае в октябре 2009 года. Плантация расположена в низине возле реки, что гарантирует более высокую температуру, чем на расположенных рядом возвышенностях.

Французский партнер алтайских аграриев Ксавье Гийом, владелец компании по производству виноградных саженцев из региона Франш-Конте, был удивлен тем, что культура заплодоносила в первый же год. Правда, пока это выразилось всего в шести килограммах винограда, из которых произведено два литра вина нескольких видов. Но этого хватит, чтобы проанализировать, какая технология производства элитного вина наиболее приемлема.

Виноград занимает площадку в три гектара. Для получения экономического эффекта и обеспечения сырьем собственного винного производства плантацию расширят до 20 гектаров.