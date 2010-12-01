Картошка может попасть под карантин
№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Вячеслав МАНАПОВ ]
Почти триста тонн бельгийской картошки, которая должна была поступить в Россию, оказались заражены золотистой нематодой. Это выяснилось при фитосанитарном досмотре.
Золотистая нематода считается так называемым карантинным объектом. В итоге партию картофеля в нашу страну не пропустили. Хотя она шла в сопровождении специальных сертификатов, выданных бельгийским федеральным агентством по продовольственной безопасности.
Как рассказали корреспонденту «АН» в Россельхознадзоре, под вопросом также находится завоз картофеля из хозяйств Франции и Голландии. Сейчас российские фитосанитары ведут соответствующие переговоры со своими коллегами из этих государств, а также с бельгийцами – на предмет ужесточения контроля и предоставления гарантий безопасности. Если их не удастся получить и карантинные объекты по-прежнему будут обнаруживаться в европейской картошке, то Россельхознадзор готов ввести ограничительные меры либо вообще запретить ее поставки.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес