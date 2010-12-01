Двуязычие обойдется Украине в миллиард гривен

В сентябре в Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О языках в Украине», внесенный представителями коалиции. Формально документ не делает русский язык вторым государственным. Но предоставляет ему право «свободного функционирования», что равнозначно официальному статусу.

Когда парламент Украины соберется с силами, чтобы принять закон, не известно. Уж больно много споров вокруг версий – во сколько это обойдется незалежной.

Эксперт Анатолий Бондаренко считает: госбюджет будет терять ежегодно более миллиарда гривен (около 4 млрд. руб., или 126 млн. долл.). Социолингвист, доктор филологических наук Лариса Масенко назвала иную цифру: 150 млн. грн. (около 585 млн. руб., или 19 млн. долл.). Именно столько украинское образование потратит на российские учебники и методические пособия. Эксперт инициативы «киноперевода» Андрей Герасим озвучил цифру в 4 млн. долл. ежегодно – столько потеряют украинские киностудии.

Министр образования и науки Дмитрий Табачник дал политическую оценку происходящему. Он заявил, что исторически подаренный Украине билингвизм – это «богатство, от которого не стоит отказываться».