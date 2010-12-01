На белого медведя откроют охоту

На заседании совместной российско-американской Комиссии по белому медведю в Анкоридже решено выделить квоты для коренных жителей Чукотки на добычу белого медведя. Об этом «АН» сообщила Варвара Семенова, сотрудник Движения в защиту белых медведей.

Информация о том, что коренные жители Чукотки получат законное право на охоту, привела к тому, что на сайтах некоторых российских турфирм стали появляться объявления об организации охотничьих туров на белого медведя. Официально отстрел не ведется в России с 1956 года. Но за последние 20 лет ежегодно незаконно истребляются от 70 до 300 белых медведей.

Группа специалистов Международного союза охраны природы по белому медведю в 2009 г. приняла резолюцию о катастрофическом состоянии популяции. Они считают, что в России есть влиятельное лобби, добивающееся открытия охоты на белого медведя на Чукотке под предлогом удовлетворения традиционных потребностей коренных жителей.

– Согласно культурно-этническим традициям коренных жителей региона, – говорит В. Семенова, – белый медведь никогда не являлся объектом систематической охоты в отличие от тюленей или моржей.

Если незаконный отстрел не остановить, белых медведей у нас скоро не останется.