Американцы вбили Клинтона между Путиным и Медведевым

Одновременно с выходом свежего номера «Аргументов неделi» в США на телеканале CNN будет показано интервью Владимира Путина известному американскому журналисту Ларри Кингу. О его содержании стало известно из заранее опубликованных отрывков.

Премьер-министр России достаточно жестко оценивает современные российско-американские отношения. В. Путин предупредил о возможности новой гонки вооружений. Причиной этого может стать отказ Вашингтона от ратификации Договора СНВ-3. В ответ на это Москве придется наращивать свой ядерный потенциал. Однако глава правительства России подчеркнул, что: «Это не наш выбор, мы этого не хотим».

Прокомментировал В. Путин и скандальную утечку документов Госдепа США, опубликованных сайтом Wikileaks. Напомним, что этим ведомством руководит г-жа Хиллари Клинтон. По словам российского премьера, многие задаются вопросом, в каких отношениях сейчас они с Медведевым, так как это является «важным фактором внутренней политики в этой стране». Тем не менее он не подозревал, что в американской дипломатической переписке ему и президенту Дм. Медведеву будут даны такие грубые характеристики (alpha-dog, бледный. – Прим. ред.) Сравнение себя с Бэтменом, а президента Медведева – с его младшим помощником Робином Путин считает неэтичным. Сделано это для того, чтобы «опорочить одного из нас», заметил премьер, не уточняя, о ком идет речь.

Несмотря на все это, В. Путин не видит в утечке никакой катастрофы. «Некоторые эксперты считают, что кто-то специально надувает Wikileaks, для того чтобы использовать его в своих политических целях. Это одна из версий, и это мнение экспертов. Если это не так, то это говорит о том, что дипломатическим службам необходимо быть более внимательными к своей служебной переписке», – заявил он.