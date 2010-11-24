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В Камеруне теперь есть свой "Терек"

№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », Валерий АНОСОВ ]

В Камеруне теперь есть свой "Терек"

Команда третьей камерунской футбольной лиги «Лотус» прибавила к названию еще одно – «Терек». Теперь она считается фарм-клубом грозненского коллектива, выступающего в главном российском дивизионе.

В грозненском «Тереке» играет камерунский полузащитник Ги Эссаме. Через него-то клубы и наладили контакты. Представители африканской страны даже написали письмо на имя главы Чеченской Республики Р. Кадырова (он же – президент ФК «Терек»), в котором заявили, что «плодотворное сотрудничество принесет пользу «Тереку» в виде талантливых амбициозных игроков, подготовленных в Камеруне для основного состава грозненцев».

В перспективе речь идет о долгосрочном сотрудничестве. Как рассказали корреспонденту «АН» представители ФК «Терек», здесь хотят пристально следить за молодыми камерунскими спортсменами. И если они будут удачно выступать в своем чемпионате, то их пригласят на стажировку, а самые лучшие станут кандидатами на заключение контракта с командой из Грозного. Напомним, она не первый год играет в российской премьер-лиге и даже завоевывала Кубок страны. По словам руководства «Терека», сотрудничество с африканскими футболистами – один из этапов превращения чеченской команды в топ-клуб.

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