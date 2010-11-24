Мурманские рыбаки выражают недовольство

На минувшей неделе Мурманская областная дума приняла обращение к Президенту России Дм. Медведеву. Депутаты просили его пересмотреть договор о демаркации государственной границы России с Норвегией.

По мнению депутатов, голосовавших за это обращение, договор ущемляет экономические интересы России, и, в частности, рыбаков, приписанных к портам Мурманска и Архангельска. При этом вопрос о принятии обращения не стоял в повестке дня заседания. Он был принят по старинке, «с голоса», по инициативе депутата-единоросса Иванова. Но в администрации президента такая регламентная ошибка понимания не нашла. Обращение было отозвано, а председатель Мурманской облдумы Е. Некора вынужден оправдываться.

Однако местные единороссы не во всем согласны с федеральной властью. Проблема в том, что отозванное обращение к президенту могло бы «выпустить пар» социального напряжения в Мурманской области. А теперь к протестному электорату, в который и так уже входят живущие там кадровые военнослужащие ВМФ России со своими семьями, добавились еще и рыбаки со своими семьями. Все это тревожит мурманских активистов «Единой России» – весной 2011 года в области пройдут выборы в думу. А избиратели здесь сплошь либо военные, либо рыбаки.