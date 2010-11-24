Эсэры возвращаются в Москву

В среду, 24 ноября, Госдума приняла бюджет-2011 и следующий за ним двухлетний период – в третьем, окончательном чтении. Все оппозиционные фракции раскритиковали главный финансовый закон страны уже на этапе второго думского чтения.

Первый зам. руководителя фракции «Справедливая Россия» О. Дмитриева заявила, что бюджет остался без модернизационной составляющей. Он не обеспечивает перехода экономики на инновационный путь развития.

– Бюджет сокращает многие жизненно необходимые расходы. В том числе на образование, медицину, ЖКХ, – вторил коллеге коммунист С. Решульский…

Доходы бюджета в 2011 г. составят 8,844 трлн. рублей, в 2012‑м – 9,503 трлн. рублей, в 2013 г. – 10,379 трлн. рублей. Из них нефтегазовые доходы в 2011 г. – 4,090 трлн. рублей, в 2012 и 2013 гг. – 4,39 трлн. рублей и 4,653 трлн. рублей.

Расходы бюджета в 2011 г. утверждаются на уровне 10,658 трлн. рублей, в 2012‑м – 11,237 трлн. рублей, в 2013 г. – 12,175 трлн. рублей. Объем ВВП в 2011 г. прогнозируется в размере 50,389 трлн. рублей, в 2012 г. – 55,95 трлн. рублей, в 2013 г. – 61,92 трлн. рублей. Уровню инфляции на 2011 год отводится планка в 6,5%, в 2012 г. – 6%, в 2013-м – 5,5%.

Проблемы социального устройства обсуждались эсэрами и в формате встречи партийно-фракционного руководства – С. Миронова и Н. Левичева, соответственно, с мэром столицы.

По словам г-на Левичева, речь шла о необходимости менять отношения в сфере ЖКХ. «Пора реагировать на проблему инспирированных ТСЖ, проблему с выбором управляющих компаний, установления тарифов».

Также на встрече был затронут вопрос представительства «Справедливой России» в Мосгордуме.

– Мы еще раз коснулись того, что наша парламентская партия в нынешнем созыве Мосгордумы не представлена, – рассказал г-н Левичев. – Поскольку теперь мэра Москвы в городском парламенте представляют новые люди, мы договорились, что проведем ряд консультаций. Возможно, по их результатам наша партия примет решение войти в состав координационного совета партий при Мосгордуме, куда входят партии, не имеющие в ней представительства.

Глава фракции отметил, что г-н Собянин выразил интерес к работе и участию справедливороссов в работе совета.