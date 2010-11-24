Леонардо Ди Каприо занимается охраной российских тигров

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо (фильмы «Титаник», «Авиатор») передал 1 млн. долларов Всемирному фонду дикой природы (WWF) через Калифорнийский общественный фонд. Эти деньги пойдут на охрану тигров. Об этом «АН» сообщила пресс-секретарь Фонда Мария Винокурова.

В эти дни Ди Каприо находится в Санкт-Петербурге, где проходит Международный форум по проблемам сохранения тигров на Земле.

Главы правительств стран ареала обитания тигра собрались в городе на Неве, чтобы принять решения, необходимые для сохранения тигра и удвоения его численности к 2022 году. Главы правительств были приглашены в Санкт-Петербург лично В. Путиным.

– Пожертвование Ди Каприо будет использовано для финансирования антибраконьерской работы и защиты лесов, важных для сохранения тигра, – рассказывает «АН» Мария Винокурова. – Это может помочь WWF сохранить самый крупный подвид тигра, который приспособился к жизни в снежной тайге. WWF регулярно помогает антибраконьерским бригадам. За время своего существования они задержали около 13 тыс. браконьеров, конфисковали 3,6 тыс. ружей и помогли возбудить более 470 уголовных дел. Благодаря поддержке Фонда дикой природы для тигра созданы шесть новых заповедников и национальных парков площадью 968 тыс. гектаров.