Ирландия навсегда решила жилищный вопрос

Мировой финансовый кризис продолжает приносить сюрпризы. В Ирландии, как и в Китае, появились огромные пустующие кварталы роскошных домов. О ситуации на рынке недвижимости в Поднебесной «АН» писали в середине лета. Уже тогда в Китае незаселенными стояло невероятно большое количество квартир и домов. По некоторым данным, в них можно было бы легко поселить 200 млн. человек.

Конечно, Изумрудному острову (неофициальное название Ирландии) в абсолютных цифрах очень далеко до восточного гиганта. По оценочным данным, число пустующих домов в стране достигает 300 тысяч. Если предположить, что каждый дом рассчитан не менее чем на четырех человек, то в них могли бы проживать 1 млн. 200 тыс. жителей. Это более чем в два раза превышает численность жителей столицы страны Дублина – 505 тыс. человек.

Однако не стоит забывать, что население Ирландии – всего 4,2 млн. человек, а Китая – 1,4 милларда. Получается, что на пустующей китайской жилплощади можно расселить каждого седьмого жителя страны, а в Ирландии – каждого третьего или четвертого. В настоящее время это абсолютный рекорд, известный мировой экономической науке.

Такая ситуация сложилась из-за того, что до 2008 г. финансисты надули в стране огромный пузырь на рынке недвижимости. Из-за дешевых кредитов цены на дома росли, а многочисленные спекулянты надеялись на баснословные прибыли. В результате только за 2006 г. в стране было построено почти 100 тыс. новых домов. Но затем грянул финансовый кризис, и цены упали. За дом, который ранее стоил 300 тыс. евро, сегодня дают в три раза дешевле. Все это подкосило ирландские банки, которые в случае катастрофы потянут за собой британские, немецкие и бельгийские финансовые учреждения. Всего же долг ирландских банков составляет примерно триллион долларов. И это не шутка.

Но ирландцы не унывают – они на долгие годы решили жилищную проблему. Правда, платить за коммунальные услуги людям, потерявшим работу в результате кризиса, будет нечем.