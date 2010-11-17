C автомобильных номеров исчезнет код региона

ГИБДД планирует провести реформу номерных знаков автомобилей и отказаться от цифрового обозначения региона.

«Все будет зависеть от порядка регистрации автотранспортных средств на территории России. К примеру, если регистрация будет разрешена в любом субъекте РФ вне зависимости от места проживания, можно было бы рассмотреть вопрос отмены кодов регионов», – заявил глава ГИБДД России Виктор Кирьянов.

По словам господина Кирьянова, ликвидация кода региона не создаст никаких проблем для сотрудников ГИБДД, так как единая компьютерная база данных в любом случае позволит устанавливать имя владельца автомобиля.