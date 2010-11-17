C автомобильных номеров исчезнет код региона
№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Андрей ДУМАНСКИЙ ]
ГИБДД планирует провести реформу номерных знаков автомобилей и отказаться от цифрового обозначения региона.
«Все будет зависеть от порядка регистрации автотранспортных средств на территории России. К примеру, если регистрация будет разрешена в любом субъекте РФ вне зависимости от места проживания, можно было бы рассмотреть вопрос отмены кодов регионов», – заявил глава ГИБДД России Виктор Кирьянов.
По словам господина Кирьянова, ликвидация кода региона не создаст никаких проблем для сотрудников ГИБДД, так как единая компьютерная база данных в любом случае позволит устанавливать имя владельца автомобиля.
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